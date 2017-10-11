Он прогнозировал литовским торговцам "тучные годы" еще в течение 1,5 лет, затем должен начаться спад, но, по его словам, это естественно.

"Если вы беспокоитесь за свой бизнес - не беспокойтесь", – успокаивал он участников мероприятия Baltic Retail Forum, проходившего в Вильнюсе.

Хансен сказал, что в Литве экономика растет последние 7 лет, а сейчас наблюдается "самый расцвет сил".

"Сейчас наблюдается прорыв, радуйтесь, это будет длиться еще где-то 1,5 года. Кроме того, этот рост наблюдается во всех трех странах Балтии, в ЕС экономика также набирает обороты. Страны Балтии очень зависимы от экономики ЕС, поэтому этот рост еще сохранится", – сказал он.

Однако экономист заметил, что нехороший сигнал - нехватка рабочей силы, что вызывает и другие проблемы.

"В настоящее время уровень безработицы самый низкий за последние 9 лет, это неплохой показатель, но вы, наверное, подтвердите, что найти квалифицированных работников нелегко. Наблюдается рост стоимости рабочей силы, это заставляет предпринимателей думать - снижать прибыль или повышать цены", – обратил внимание Хансен.

Очень беспокойный показатель – высокая и по-прежнему растущая инфляция, которая сказывается на росте цен в стране.

"В 2017 г. инфляция на высоте, конечно, она не такая высокая, как перед кризисом 2008 г., но цифры большие. Но то, что это происходит - нормально, – экономика растет, люди потребляют, трудно только найти подходящую рабочую силу, кроме того, этой рабочей силе надо платить большие зарплаты. Что остается – повышать цены, тут сделать можно немного", – признал он.

Однако Хансен успокоил: "Сейчас наблюдается рост, скоро будет падение, но это нормально. Сейчас мы на той стадии, когда предприниматели находятся в радостном волнении в связи с ростом экономики, они думают – вау, я точно очень умный, потом будет еще боле высокий пик – эйфория, а за ней приходит спад.

Время другое, показатели другие, не те, что перед кризисом 2008 г. и в 2007 г.. Финансовый кризис - это периодичное явление. Будет ли на этот раз кризис, ведь есть похожие сигналы? Нет, не будет. Просто будет замедление экономики", – заметил Хансен.