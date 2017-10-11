"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий кафедрой экономики Стокгольмской школы экономики в Риге.
© DELFI / Domantas Pipas

Он прогнозировал литовским торговцам "тучные годы" еще в течение 1,5 лет, затем должен начаться спад, но, по его словам, это естественно.

"Если вы беспокоитесь за свой бизнес - не беспокойтесь", – успокаивал он участников мероприятия Baltic Retail Forum, проходившего в Вильнюсе.

Хансен сказал, что в Литве экономика растет последние 7 лет, а сейчас наблюдается "самый расцвет сил".

Статьи по теме:
Глава Центробанка Литвы: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется  (73)
Правительству представят проект бюджета Литвы на 2018 год

"Сейчас наблюдается прорыв, радуйтесь, это будет длиться еще где-то 1,5 года. Кроме того, этот рост наблюдается во всех трех странах Балтии, в ЕС экономика также набирает обороты. Страны Балтии очень зависимы от экономики ЕС, поэтому этот рост еще сохранится", – сказал он.

Однако экономист заметил, что нехороший сигнал - нехватка рабочей силы, что вызывает и другие проблемы.

"В настоящее время уровень безработицы самый низкий за последние 9 лет, это неплохой показатель, но вы, наверное, подтвердите, что найти квалифицированных работников нелегко. Наблюдается рост стоимости рабочей силы, это заставляет предпринимателей думать - снижать прибыль или повышать цены", – обратил внимание Хансен.

Очень беспокойный показатель – высокая и по-прежнему растущая инфляция, которая сказывается на росте цен в стране.

"В 2017 г. инфляция на высоте, конечно, она не такая высокая, как перед кризисом 2008 г., но цифры большие. Но то, что это происходит - нормально, – экономика растет, люди потребляют, трудно только найти подходящую рабочую силу, кроме того, этой рабочей силе надо платить большие зарплаты. Что остается – повышать цены, тут сделать можно немного", – признал он.

Однако Хансен успокоил: "Сейчас наблюдается рост, скоро будет падение, но это нормально. Сейчас мы на той стадии, когда предприниматели находятся в радостном волнении в связи с ростом экономики, они думают – вау, я точно очень умный, потом будет еще боле высокий пик – эйфория, а за ней приходит спад.

Время другое, показатели другие, не те, что перед кризисом 2008 г. и в 2007 г.. Финансовый кризис - это периодичное явление. Будет ли на этот раз кризис, ведь есть похожие сигналы? Нет, не будет. Просто будет замедление экономики", – заметил Хансен.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (412)

В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....

Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (30)

У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...

Премьер Литвы успокаивает: инфляция "не съест" рост зарплат (27)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис полагает, что...

Опрос о ценах и зарплатах в Литве: такой разницы еще не было (175)

9 из 10 жителей Литвы ощущают рост цен явственнее, чем...

От Литвы ожидают экономического роста (27)

В среду Европейский банк реконструкции и развития...

Бизнес

Евростат: рост промышленности Литвы опережает средний показатель по ЕС (9)

Промышленный рост в Литве в ноябре опережал средний...

У Wizz Air еще нет решения по базе самолетов в Каунасе

Венгерская авиакомпания Wizz Air еще не приняла решения о...

Причалы Клайпедского порта реконструируют Latvijas tilti и Borta

Реконструкцию двух причалов Клайпедского порта,...

Такого еще не было: новые квартиры продают частями (5)

Вильнюсские власти просят прокуроров расследовать, не...

Цены на жилье в Литве уже растут не так быстро (4)

Общий уровень цен на квартиры в крупных городах Литвы...

TOP новостей

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (56)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Фото с сайта soldiersmothers.ru Фото с сайта soldiersmothers.ru

Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (136)

13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...

Такого еще не было: новые квартиры продают частями (5)

Вильнюсские власти просят прокуроров расследовать, не...

Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (29)

"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...

Ландсбергис: мы беззащитны как никогда (128)

Первый глава восстановившей независимость Литвы...