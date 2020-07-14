По данным на июнь, инфляция за год была только в Литве. По данным статистики, индекс потребительских цен в Литве за год увеличился на 1%, а в Эстонии и Латвии снизился на такой же процент. Цены на услуги в Литве за год выросли на 5,5%, в Латвии – на 1,3%, а в Эстонии снизились.

"То, что в Литве за последний месяц значительно подорожало, например, услуги домов отдыха, показывает, что экономика оживает быстрее, чем у соседей, а жители склонны тратиться на отдых. Несмотря на то, что коронакризис коснулся финансов большей части жителей страны, но у многих эти потери были временными, люди возвращаются к обычному ритму", – сказала Илеките.

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По ее словам, компании пытаются вернуть покупателей после пандемии, снижая цены, однако из-за этого снижаются и возможности компании, связанные с сохранением рабочих мест, повышением зарплат, а снижение доходов жителей уменьшает потребление.

По данным за июнь, в Литве за последний месяц больше всего подорожали фрукты, косметика, незначительно подорожало топливо.

Из-за увеличения предложения подешевела часть овощей, садоводческий инвентарь. В секторе услуг больше всего – на 30% – подорожали услуги проживания.

По словам Илеките, это показывает, что на курорты и в усадьбы сельского туризма приезжает немало туристов. Между тем услуги гостиниц подешевели, поскольку в них чаще останавливались иностранцы. Их услуги подешевели примерно на 7%. В Латвии и Эстонии наблюдаются похожие тенденции – больше всего подешевели овощи и фрукты. Цены в гостиницах и ресторанах в Латвии почти не изменились, а в Эстонии немного снизились.

"Это показывает, что внутреннее потребление в странах Балтии восстанавливается неравномерно, и Эстония, экономика которой больше всего зависит от туризма, все еще находится в тяжелом положении", – сказала экономист.

По подсчетам экономистов Swedbank, в этом году средняя зарплата в Литве увеличится в среднем на 2%, в Латвии не изменится, а в Эстонии увеличится на 0,5%.