"По сравнению с другими странами Балтии, рост экономики в Литве в течение нескольких лет был более медленным, поскольку медленнее росли регионы. Наблюдалось большое разобщение. В Вильнюсе рост был больше, чем в Риге, но в остальной части Литвы рост был намного более медленным, поэтому снижался общий показатель роста", – сказал Маурицас.

По его словам, Вильнюс создает 40% всего ВВП Литвы, а Рига - 70% ВВП Латвии, поэтому оставшиеся 30% оказывают небольшое влияние на общую статистику, тем более, что в Литве уже исчерпаны ресурсы роста экономики, которыми до сих пор успешно пользуется Латвия.

"В последние два года быстрый рост латвийской экономики обусловил быстрый рост сектора недвижимости, использование большего количество средств ЕС, между тем в Литве этот пик был достигнут раньше, освоение средств было небольшим. Плохой урожай также снизил на несколько десятых процента общий показатель роста экономики", – сказал экономист.

Маурицас обратил внимание на то, что средние зарплаты во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе на 100 евро ниже средних зарплат в Утенском округе Литвы.

"В Латвии есть такой феномен как Даугавпилсе, который по числу населения немаленький, там все еще больше 100 000 жителей, но в экономическом плане он сильно отстает. Даже зарплаты там на 100 евро ниже, чем в Утенском округе. Разница между Даугавпилсом и Ригой очень велика", – заметил экономист.

Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития представила подсчеты, согласно которым, рост экономики Польши в этом году должен составить 4% ВВП, Латвии – 3,9%, а Эстонии – 3,5%.

Согласно весенним прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в этом году рост экономики Литвы составит 2,9%, а в 2020 г. замедлится до 2,5%. ОЭСР считает, что внешний спрос замедлит экспорт страны, а из-за влияния глобальной неуверенности замедлится рост инвестиций с 6,6% в 2017–2018 гг. до 4,7% в 2019–2020 гг. Предполагают, что в ближайшие два года инфляция в среднем составит 2,2%, уровень безработицы изменится с 6,2% в 2018 г. до 5,9% в 2019 г. и 5,8% в 2020 г.