По словам Мачюлиса, экономический рост фиксируют уже 10 лет, он стабильный. У экономик нет никаких проблем, несмотря даже на внешние факторы, например, санкции со стороны России.
"Есть соблазн сказать, что на этот раз все будет иначе", – сказал экономист.
Однако, по его словам, спустя 10 лет после кризиса в мире стало больше долгов, а положение не отличается стабильностью.
"Надо следить за Китаем. Там быстро растет задолженность, а в этом году Китай снова брал деньги в долг, чтобы нейтрализовать убытки в США.
И так обстоят дела не только в Китае. У США также много долгов, а они идут на неумные проекты и все из-за слишком низкой процентной ставки", – сказал Мачюлис.
Что касается самих стран Балтии, по его мнению, они стали более уязвимыми.
"Если растет экспорт, значит, мы смогли экспортировать больше товаров и услуг. Это хорошо, но параллельно это делает нас более уязвимыми", – сказал экономист.
Однако на этот раз, несмотря на то, что экономика накаляется, дела обстоят иначе. По словам экономиста, и пользователи, и банки ведут себя осмотрительнее.
"На рынке труда не хватает людей, но ситуация не столь плоха, как в 2007-2008 гг. Однако нехватка рабочей силы означает рост зарплат, это видно во всех странах Балтии", – заметил экономист.
Зарплаты в прошлом году выросли на 10%, в этом, по словам Мачюлиса, рост будет похожим.
"Зарплаты растут быстрее, чем продуктивность. Со временем эта нехватка конкуренции аккумулируется", – заметил он, напомнив, что в 2008 г. ситуация была похожей.
Вспоминая кризис 2008 г., он напомнил, что тогда кризис был обусловлен активностью рынка недвижимости и появлением "пузыря". На этот раз ситуация иная, "пузыря" нет.
По словам Мачюлиса, самые большие проблемы в будущем будут связаны с инвестициями и демографическими переменами.
"Уровень инвестиций сейчас намного меньше, чем до кризиса, меньше среднего в ЕС и Скандинавии. Другая проблема - демографические перемены. Мы видим, что не хватает взносов капитала, еще меньше человеческий вклад. Рождаемость с момента восстановления независимости сильно сократилась, а то поколение должно прийти на рынок, покупать жилье, но уже сегодня их меньше, чем могло бы быть", – сказал экономист.
По его словам, стало больше людей, которые скоро выйдут на пенсию, а количество работников, которые платят налоги, сокращается. Экономист говорил и о кризисе.
"Что касается кризиса, может случиться что угодно. Вероятный сценарий, которого я боюсь больше всего - это стагнация. Это не будет такой кризис, как предыдущий.
Мы не готовы к конвергенции, не готовы расти быстрее остальной части ЕС", – сказал он.
"Наиболее вероятный сценарий на ближайшие – медленная конвергенция. Это и будет наш кризис", – заметил Мачюлис.
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