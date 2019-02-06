Следует быть готовыми к экономическому кризису, но ждать его не стоит – он может и не произойти, заявил экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас.
Krizės dešimtmetis
© Reuters / Scanpix

"Давайте не будем ждать этого кризиса, потому что он может и не прийти. К нему нужно быть готовым всегда. Однако мы смотрим на ближайшие два года достаточно консервативно и думаем, что возможность рецессии в США и Европе минимальна. Просто давайте говорить о замедлении роста экономики", – заявил во вторник Т. Повилаускас, представляя новейшее макроэкономическое обозрение SEB bankas.

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"В этом году или в начале следующего года рецессии еще не должно быть", – сказал он.

В опубликованном в январе обозрении Nordic Outlook группы SEB прогноз роста еврозоны был снижен до 1,6% на этот год и до 1,7% на 2020-ый год.

В ноябре экономисты SEB в Nordic Outlook прогнозировали, что экономика еврозоны в 2019-2020 годах вырастет приблизительно на 2%.

По мнению аналитиков SEB, заработная плата в этом году будет расти медленнее, чем в 2017-ом – увеличится на 7%. В прошлом году она выросла на 10%. Инфляция в этом и в следующем годах, как и в 2018-ом, будет увеличиваться на 2,5% в год. По словам Т. Повилаускаса, наиболее значительно на нее повлияют дорожающие на 4% услуги.

"Литва точно не будет лидером Балтийских стран (по показателю инфляции – BNS). В этом году наиболее значительно подорожает электроэнергия и природный газ – они повысят инфляцию приблизительно на 0,4%", – сказал экономист.

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