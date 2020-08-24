"Самые крупные сегменты, через которые мы можем пострадать из-за неспокойного положения в Беларуси, в первую очередь это импорт сырья и некоторых товаров, поскольку Беларусь занимает 14-е место среди партнеров Литвы по импорту. В прошлом году импорт из Беларуси составлял почти 800 млн. евро. Что касается сырья, тот тут доминирует древесина – около 25% всего импорта из Беларуси и металлы – около 12%", – сказал в интервью радиостанции Žinių radijаs Изгородин.
"Представьте себе, что на белорусском предприятии, которое продает Литве сырье, произойдет забастовка, сырье в Литву не придет, наши ничего не произведут, не экспортируют, например, в Швецию, это бьет по репутации, есть условия за невыполнение договора, надо искать альтернативных поставщиков сырья. Это всегда стоит дороже", – прибавил экономист.
Он заметил, что все это может сказаться на работе Клайпедского порта.
"Около 30% всех грузов порта - это грузы из Беларуси. Это в основном удобрения и нефть. Это может коснутся порта и косвенно показателей экспорта", – сказал Изгородин.
По словам экономиста, еще один аспект - зарубежные инвестиции.
"Как бы интересно это ни звучало, но Беларусь занимает 9-е место в числе крупнейших зарубежных инвестиционных рынков для литовских компаний. За всю историю было инвестировано 127 млн. евро. Если взглянуть на секторы, то это розничная торговля и деревообрабатывающая промышленность. Политические, экономические передряги могут косвенно сказаться на работе этих компаний, находящихся в Беларуси", – сказал Изгородин.
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