По словам Н. Мачюлиса, на месячную дефляцию повлиял сезонный фактор, однако и без того растущую годовую инфляция могут повысить дополнительные меры поощрения экономики, реализуемые правительством.

"Точно, что дефляция Литве не грозит. Если такими темпами и далее будет оживляться экономика Литвы, если будет осуществляться такая процикличная фискальная политика, будут повышаться расходы сектора власти, то в следующем году инфляция точно будет расти, и будет ощутимо кусаться, обрезать покупательную способствовать населения. Это одна из причин, по которым не следовало переусердствовать с поощрением экономики", – сказал экономист.

Предварительная годовая инфляция (по сравнению с июлем 2019 года) составила 0,9%, сообщил Департамент статистики.

В начале июля Еврокомиссия прогнозировала, что среднегодовая инфляция в Литве будет 0,8%, а Министерство финансов ожидало 0,7%, при этом Банк Литвы (центробанк) прогнозировал инфляцию в – 0,6/%, а банк SEB – в 0,8% годовой инфляции.