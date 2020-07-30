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В связи с тем, что в июле в Литве фиксировалась предварительная дефляция в размере 0,3%, экономист Нериюс Мачюлис заявляет, что дефляция стране не грозит, поскольку годовая инфляция растет третий месяц подряд.
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам Н. Мачюлиса, на месячную дефляцию повлиял сезонный фактор, однако и без того растущую годовую инфляция могут повысить дополнительные меры поощрения экономики, реализуемые правительством.

"Точно, что дефляция Литве не грозит. Если такими темпами и далее будет оживляться экономика Литвы, если будет осуществляться такая процикличная фискальная политика, будут повышаться расходы сектора власти, то в следующем году инфляция точно будет расти, и будет ощутимо кусаться, обрезать покупательную способствовать населения. Это одна из причин, по которым не следовало переусердствовать с поощрением экономики", – сказал экономист.

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Предварительная годовая инфляция (по сравнению с июлем 2019 года) составила 0,9%, сообщил Департамент статистики.

В начале июля Еврокомиссия прогнозировала, что среднегодовая инфляция в Литве будет 0,8%, а Министерство финансов ожидало 0,7%, при этом Банк Литвы (центробанк) прогнозировал инфляцию в – 0,6/%, а банк SEB – в 0,8% годовой инфляции.

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