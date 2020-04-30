aA
После сообщения Департамента статистики о годовом росте ВВП Литвы на 2,5 % и квартальном падении всего на 0,2%, ведущий экономист банка SEB Тадас Повилаускас заявил, что этот результат лучше ожидавшегося.
Tadas Poviliauskas
Tadas Poviliauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Банк прогнозировал, что годовое падение экономики составит 0,2%, сейчас прогноз банка SEB обещает падение ВВП страны на 6–9,2%.

Т. Повиляускас заявил, что экономика в январе и феврале выросла на более чем 3%, поэтому вспышка коронавируса и карантин, в ходе которого не могли работать многие торговые предприятия и поставщики услуг, не успел нанести ощутимого вреда промышленности, транспорту и строительному сектору, чтобы годовое изменение стало отрицательным. Однако, сказал экономист, это в прошлом, так как в апреле влияние коронавирусного кризиса на бизнес уже значительно сильнее, а весь масштаб влияния пандемии отразит падение ВВП во втором квартале.

Также он добавил, что состояние экономики будет зависеть от появления новых вспышек вируса: "Экономика Литвы открывается быстрее, чем экономики Западной Европы, и это становится преимуществом нашей страны, если бы распространение вируса не приобрело таких масштабов, как в марте".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ВВП Литвы за год вырос на 2,5%, а за квартал - снизился на 0,2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом...

Министр: ВВП Литвы в этом году может сократиться на 7% или больше (5)

Спад экономики Литвы в этом году по причине кризиса с...

TOP новостей

Семейный врач рассказал, сколько еще придется носить маски (41)

В последнее время жители Литвы , которые входят в...

Глава МВД Литвы: в выходные будут дежурить 800 экипажей полиции (11)

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сказала,...

Премьер-министр Литвы о более длинных выходных: хотелось бы, чтобы такие дискуссии начались (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом (5)

30 апреля в Литве сообщается о 10 новых случаев...

Неправительственные организации и ученые: 200 млн. евро пенсионерам напоминают предвыборное коррупционное решение (1)

После того как правительство Литвы сообщило о новом...

|Maža didelių žinių kaina