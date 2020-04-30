Банк прогнозировал, что годовое падение экономики составит 0,2%, сейчас прогноз банка SEB обещает падение ВВП страны на 6–9,2%.

Т. Повиляускас заявил, что экономика в январе и феврале выросла на более чем 3%, поэтому вспышка коронавируса и карантин, в ходе которого не могли работать многие торговые предприятия и поставщики услуг, не успел нанести ощутимого вреда промышленности, транспорту и строительному сектору, чтобы годовое изменение стало отрицательным. Однако, сказал экономист, это в прошлом, так как в апреле влияние коронавирусного кризиса на бизнес уже значительно сильнее, а весь масштаб влияния пандемии отразит падение ВВП во втором квартале.

Также он добавил, что состояние экономики будет зависеть от появления новых вспышек вируса: "Экономика Литвы открывается быстрее, чем экономики Западной Европы, и это становится преимуществом нашей страны, если бы распространение вируса не приобрело таких масштабов, как в марте".