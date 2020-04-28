aA
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что одно из лучших средств для поощрения экономики - смягчение карантина. Мачюлис также сказал, что финансового кризиса в Литве, скорее всего, не будет.
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Финансового кризиса нет и, скорее всего, не будет, по крайней мере, в Литве. Финансовый кризис означает неплатежеспособность, неспособность финансовых компаний выполнять свои функции, волны банкротства, неспособность государства взять кредит на международных рынках. Ничего подобного нет, мы видим пандемию, уникальный, незнакомый нам кризис, который развивается в экономический кризис", – сказал 28 апреля Мачюлис.

Статьи по теме:
Владелец ресторана: официанты боятся возвращаться на работу  (70)
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для бизнеса  (1)

"Надо говорить об экономическом кризисе, каким он будет и как нам удастся выбираться из ямы. Вне всякого сомнения, мы внимательно наблюдаем за экономической активность и макроэкономическими показателями. Их объявляет Департамент статистики, но с опозданием", – сказал он.

По словам экономиста, пока ситуация не драматическая, но отрицательные вторичные эффекты могут прийти после того, как уменьшатся заказы на литовский экспорт. Однако, по словам Мачюлиса, Литва находится в числе стран, которые справились с распространением вируса.

"Вирус не распространился, не было дополнительных очагов, неуправляемых ситуаций в больницах, новых заболеваний почти нет, многие страны мира позавидовали бы такой ситуации. Но, когда речь идет о смягчении условий карантина, мы плетемся в хвосте", – сказал Мачюлис.

"Тут можно искусственно пережать экономику", – прибавил он.

28 апреля на конференции Мачюлис сказал, что Литва находится в числе стран, которые лучше других справляются с коронавирусом, но в вопросе смягчения условий карантина она отстает.

"Одно из лучших средств побуждения экономики - смягчение условий карантина, не опаздывая с решениями. (...) Многие страны ЕС, даже те, которые серьезно пострадали, уже открыли и детские сады, и школы, по крайней мере до 5 класса, у них есть более понятный план восстановления внутреннего спроса.

В Литве слишком мало дискуссий о том, что мы можем слишком долго держать экономику в тисках и создать высокий уровень безработицы, чего можно избежать, если нет взрывного распространения вируса", – сказал Мачюлис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр: во время карантина работу потеряли 30 тысяч человек (4)

Из-за коронавирусного кризиса в Литве потеряли работу...

Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (11)

Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...

Ignitis grupe взяла в Swedbank заём на сумму 100 млн евро (3)

Государственная энергетическая группа Ignitis grupe взяла в...

Мачюлис сравнил, как страны борются с коронавирусом: Литва идет кратчайшим путем - все запрещает (121)

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса ,...

TOP новостей

Julius Kalibatas Poliklinika

Визиты к семейным врачам в Литве могут измениться, заговорили о символической плате за регистрацию (107)

Многим жителям Литвы приходилось сидеть в очереди под...

Министр финансов Литвы: после окончания карантина жизнь в прежнее русло не вернется (7)

Введенный в Литве механизм выплат за простои не...

Профессор рассказал о новых симптомах коронавируса: пятна на пальцах и сыпь (5)

Несколько недель назад сообщалось о том, что потеря...

За нарушения правил карантина в Литве может грозить даже лишение свободы (8)

Парламент Литвы 28 апреля принял подготовленные...

На прилавках появилась первая литовская клубника - цена около 10 евро за килограмм (26)

Несмотря на то, что жизнь в Литве остановил карантин,...

|Maža didelių žinių kaina