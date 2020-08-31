"Это действительно символическая коррекция по сравнению с информацией Департамента статистики месячной давности. Всё равно, это один из самых малых показателей снижения ВВП в Евросоюзе (...) Факты эта коррекция не изменила: экономика Литвы во втором квартале этого года и особенно в первом полугодии этого года справилась с пандемией, с ее последствиями из-за различных причин лучше других в ЕС," - в понедельник сказал BNS Н. Мачюлис.

Департамент статистики в понедельник объявил вторую оценку ВВП: во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы (без учета сезонности и количества рабочих дней) снизилась на 5,5%. В начале июля первая оценка фиксировала снижение на 5,1%.

Н. Мачюлис также заявил, что этот кризис, вероятно, станет самым коротким кризисом в истории Литвы, а восстановление после него - самым быстрым, экономисты банка Swedbank прогнозируют рост ВВП выше предкризисных показателей уже во втором квартале следующего года

Говоря о прогнозах, он добавил, что вторая волна будет существенно отличаться от первой, и сейчас важно не принимать радикальных решений, например, об остановке экономики.

"Мы видим вторую волну в Литве, видим вторую волну во Франции, Испании, но специфика второй волны заключается в том, что у нее нет таких гуманитарных последствий, как у первой волны. Смертность близка к нулю, госпитализация близка к нулю (...) Распространением вируса можно управлять - что и показал опыт большинства стран - без полной остановки экономики, просто путем рекомендаций о социальной дистанции, мерах безопасности", - добавил Н. Мачюлис.

По его утверждению, коррекции при оценке ВВП - это естественно, так как постепенно приходит дополнительная информация, которая позволяет уточнять показатели. Также он добавил, что будет еще третья оценка, которая может сдвинуть показатель в любом направлении.