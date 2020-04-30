„Во втором квартале Литву ожидает падение экономической активности, которое по своем масштабу может сравниться с падением в период мирового финансового кризиса. Появляющиеся результаты за март и другие показатели начинают раскрывать цену, которую придется заплатить экономике Литвы за введенные меры карантина в Литве и в других странах“ – утверждает Д. Имбрасас в распространенном пресс-релизе.

Д. Имбрасас считает, что экономическое положение основных партнеров Литвы и стран всего мира пока не проявляют знаков улучшения ситуации. Прогнозы экономического роста мировой экономики МВФ, обновленные в середине апреля, были значительно снижены - ожидается, что в этом году спад будет даже больше, чем был в кризис 2008–2009 годов. МВФ подчеркивает сильную неопределенность развития пандемии, как на нее повлияет ослабление карантина в некоторых странах, сколько предприятий так и не откроется вновь, как пандемия повлияет на тенденции потребления и поведение домохозяйств. Все эти риски актуальны и при оценке дальнейшего развития экономики Литвы.

По данным Департамента статистики Литвы, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, вырос на 2,5 % и по ценам того года составил 11,289 млрд евро. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2%