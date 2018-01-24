"В прошлом году на инфляцию в основном влияли временные факторы. В прошлом году наиболее значительно дорожали алкогольные напитки, из них почти на 30% подорожало пиво, на 10% подорожало молоко, третьей категорией по росту цен были услуги ресторанов и гостиниц", - заявил в среду на пресс-конференции Мачюлис.

Он отметил, что подорожание услуг в значительной степени связано с нехваткой работников и растущими зарплатами, сообщает BNS.

"В этом году мы не прогнозируем скачка цен на алкоголь, молоко или зерновые, ни на прочие продукты питания. Мы считаем, что цены вырастут не более чем на 3%", - считает экономист Swedbank.

Аналитики банка прогнозируют, что инфляция в прошлом году составила 3,7%, а в 2019 году она должна замедлиться до 3,3%. Средняя зарплата в этом году должна вырасти на 7%.