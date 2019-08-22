По словам экономиста, напряжение и на финансовом рынке и во многих промышленных странах сейчас самое высокое с 2009 года.

"В Германии промышленность сжимается, производство автомобилей упало до уровня 2009 года. Конечно, конфликт между Китаем и США еще только набирает обороты, поскольку нет перспектив достижения договоренности и замедление мировой экономики – наиболее вероятный сценарий.

У нас есть также много других рисков – выход Великобритании из ЕС, вероятнее всего, будет без соглашения, американско-иранский конфликт, возможны сбои с поставкой нефти, последствия глобального потепления... Не очень оптимистично настроен. Есть лишь две хороших новости. Одна - приближаются президентские выборы в США, и Дональд Трамп должен договориться с Китаем, должен добиться экономического роста в США", – сказал Мачюлис.

Однако, по его словам, другая хорошая весть, по его словам, это то, что Литва сейчас лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 году.

"У нас нет ни пузыря недвижимости, финансовое положение компаний и жителей намного лучше. Литва на 10 лет может взять кредит по отрицательной процентной ставке – инвесторы еще приплачивают Минфину Литвы. Все готовы, и это одна из стран, которая хорошо выучила уроки 2008 года, поэтому в связи с перспективами Литвы я не слишком переживаю", – сказал экономист.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис подтвердил, что бизнес готов к кризису.

"В бизнесе всегда есть план "Б". Многие компании финансово к этому готовы, накопили резервы, конечно, все работают осторожнее. Несмотря на пока еще хорошие результаты. Если и будет какое-то замедление, я не думаю, что оно будет иметь отрицательные последствия", – сказал предприниматель.