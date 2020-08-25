"По нашим прогнозам, в этому году согласно основному сценарию экономика Литвы упадет на 1,3%. (...) В таком случае экономика достигнет уровня, который был до пандемии, в середине 2021 года. В начале июля, когда мы последний раз обновляли прогнозы ВВП, мы ожидали 6,7-процентного спада экономики в этом году", - сообщил экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас.