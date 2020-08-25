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Экономика Литвы в этом году сократится на 1,3%, а в 2021 и 2022 годах будет расти по 3% в году, прогнозирует банк SEB bankas. По оценкам его экономистов, показатель снижения экономики в третьем квартале и далее будет одним из лучших по ЕС, однако самое большое беспокойство вызывает последний квартал.
Tadas Povilauskas
Tadas Povilauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"По нашим прогнозам, в этому году согласно основному сценарию экономика Литвы упадет на 1,3%. (...) В таком случае экономика достигнет уровня, который был до пандемии, в середине 2021 года. В начале июля, когда мы последний раз обновляли прогнозы ВВП, мы ожидали 6,7-процентного спада экономики в этом году", - сообщил экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас.

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