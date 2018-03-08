"В этом году средний рост цен должен замедлиться и составить примерно 2,6%. Такой сценарий мы прогнозируем по нескольким причинам: во-первых, исчезнет влияние повышения акцизов на алкоголь. В прошлом году этот фактор обусловил годовую инфляцию примерно 0,7%. Кроме того, в 2018 году намечается куда более медленный рост цен на нефть - это в прошлом году способствовало повышению цен, а тем самым и росту инфляции", - говорит главный экономист Банка Литвы Паулюс Моркунас.

По его словам, цены сектора услуг, которые в прошлом году стремительно росли, в этом году должны стабилизироваться, так как замедлится и рост зарплаты, и рост других затрат.