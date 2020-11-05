"Если Джо Байден на самом деле станет президентом США, то для отношений США и ЕС, и США и Литвы это было бы скорее позитивной, чем негативной новостью", – отметил Н. Мачюлис в презентации обозрения Swedbank.
"Все же Д. Трамп отличался тем, что проводил очень агрессивную протекционистскую политику не только в отношении Китая, но и Евросоюза. И он не раз заявлял, что ЕС хуже Китая, только ЕС меньше", – добавил экономист.
Он подчеркнул, что Д. Трамп не раз был готов повысить таможенные сборы на импортируемую из ЕС продукцию, а конфликты происходили на различных фронтах.
"Речь шла о повышении сборов на автомобили и различные продукты питания", – сказал он.
Н. Мачюлис утверждает, что возможно, став президентом Дж. Байден будет более умеренным в решении вопросов экономических связей США с Европой.
"Вероятно, что представитель демократов (Дж. Байден – BNS) будет настроен более умеренно, попытается возобновить многосторонние торговые соглашения", – считает он.
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