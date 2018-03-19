Центробанк Литвы оценил положительные перемены международного окружения и оживление инвестиций, поэтому улучил прогноз роста экономики страны.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Сейчас благоприятное время для литовского бизнеса, чтобы наращивать мускулы – инвестировать в средства, увеличивающие эффективность деятельности и укрепляющие конкурентоспособность. А инфляция, которая будет меньше прошлогодней, и быстро растущие зарплаты увеличат покупательную способность жителей и потребление", – сказал заместитель председателя ЦБ Раймондас Куодис.

Предполагают, что рост экономики в этом году составит 3,2% – это на 0,4% больше, чем прогнозировали в середине декабря 2017 г.

Правда, в некоторых странах - важных экономических партнерах Литвы (Латвии, Польши) экономическая активность будет меньше прошлогодней. Кроме того, меньше будет расти импорт в России. Поэтому рост литовского экспорта несколько замедлится. Но, несмотря на это, прогноз экспорта увеличился, по сравнению с данными за декабрь 2017 г. с 4,5 до 5,7%. Кроме того, прогнозируют рост зарубежных инвестиций.

Предполагают, что рост экономики вызовет не только рост экспорта и инвестиций, но и рост покупательной способности граждан. ЦБ предполагает, что уровень безработицы (в 2018 г. он составит 6,7%, в 2019 г. – 6,6%) будет снижаться, а спрос на работников заставит предпринимателей повышать зарплаты. Кроме того, особенно в секторе услуг, этому способствует и повышение минималки с начала года.

Итак, доходы жителей должны расти, а это создаст условия выделять больше расходов на потребление. Потребление будет способствовать и росту активности всей экономики. На данный момент прогнозируется рост зарплат на 6,7%, а в 2019 г. - на 6%.

Как и прогнозировали, инфляция снижается – в этом году она составит 2,7% (в прошлом 3,7%), а в 2019 г. – до 2,2%.

Меньше растут цены на мясо, молочные продукты, безалкогольные напитки. Из-за мировой тенденции, меньше, чем в 2017 г. дорожает и горючее. Кроме того, в этом году в Литве меньше растут и цены на услуги, значительно не повышают и акцизы.

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