Экономический кризис из-за коронавируса все более вероятен

Такого обвала на ведущих биржах планеты не было уже более десяти лет. Последняя неделя февраля стала худшей со времени финансового кризиса 2008 года, подсчитало агентство Reuters. Повсюду в мире инвесторы почти панически распродавали не только акции. Дешевели и сырьевые контракты, и валюты стран с развивающимися рынками, в том числе России.

Так, цена нефти европейской марки Brent упала приблизительно на 15 процентов до 50 долларов за баррель, а за 1 евро, стоивший в середине февраля меньше 69 российских рублей, к концу месяца давали уже свыше 74 рублей.

Прогноз Deutsche Bank: рецессия в Евросоюзе и легкий спад в мире

Напоминание про 2008 год, естественно, порождает тревожный вопрос: неужели мировая экономика из-за эпидемии коронавируса, а именно она стала причиной обвала, оказалась сейчас на пороге сопоставимого по масштабам всемирного кризиса? До самого последнего времени международные эксперты либо решительно отвергали возможность глобальной рецессии (экономического спада), либо воздерживались от прогнозов, объясняя это тем, что делать выводы о возможных последствиях эпидемии COVID-19 пока рано.

Однако в последних числах февраля оценки ближайших перспектив зазвучали более конкретно и пессимистично, а слово "рецессия" стало употребляться все чаще. В том числе в Германии, где с повышенным вниманием следят за развитием мировой конъюнктуры. Ведь ориентированная на экспорт немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сильно зависит от Китая, эпицентра эпидемии, и очень тесно связана со странами Евросоюза, в которых вирус сейчас быстро распространяется.

Вечером 27 февраля главный экономист Deutsche Bank и руководитель аналитического центра DB Research во Франкфурте-на-Майне Давид Фолькертс-Ландау (David Folkerts-Landau) провел видеоконференцию с журналистами, на которой обнародовал базовый прогноз: рецессия предстоит как Германии, так и всему Евросоюзу, причем особенно глубокой она окажется в Италии.

Мало того, эксперты банка предсказывают глобальную рецессию, хотя и считают, что спад мировой экономики окажется не очень большим. Согласно представленному сценарию, по всему миру инфицируются порядка 3 миллионов человек, а число смертельных исходов составит примерно 30 тысяч. На данный момент официальное количество жертв эпидемии составляет около 3 тысяч.

Туристический бизнес и авиакомпании: ситуация ухудшается

"Распространение коронавируса обернется в этом году для немецкой экономики существенными проблемами", - предупредил в тот же день глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier). И пояснил, о каких именно трудностях идет речь: вынужденный простой в Китае местных и немецких фирм, сокращение торговли КНР с соседними азиатскими странами, широкомасштабные ограничения передвижения, обвал спроса в туристической сфере и в розничной торговле.

О проблемах туристической отрасли и авиакомпаний, теряющих клиентов из-за жестких карантинных мер в КНР и вынужденной отмены многочисленных рейсов, речь шла уже и месяц назад. Проблемы с тех пор только усугубились: из-за страха заразиться резко упал спрос на полеты и в других направлениях, а вспышка эпидемии на севере Италии превратила эту популярную у туристов страну в крупнейший очаг короновируса в ЕС.

Бельгийская Brussels Airlines, например, на 30 процентов сократила число рейсов из Брюсселя в Италию. А ее материнская компания Lufthansa объявила режим экономии, нанимает теперь новых сотрудников только в исключительных случаях и предлагает штатному персоналу брать неоплачиваемые отпуска. К аналогичным мерам прибегла и компания Fraport. Она управляет Франкфуртским аэропортом, который терпит серьезные убытки из-за сокращения как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок между Германией и Китаем. Подобные меры обычно являются верным признаком начинающегося спада.

Реальный сектор экономики: нарушение производственных цепочек

А вот о чем месяц назад еще мало говорили, так это проблемы компаний, занимающихся промышленным производством. Жесткие, но нередко противоречивые карантинные меры, введенные как центральными китайскими властями, так зачастую и местными, нарушили отлаженные глобальные цепочки поставок. От этого все более ощутимо страдают как немецкие фирмы в КНР, так и компании в Германии, получающие от китайских поставщиков сырье, компоненты, запчасти, готовую продукцию.

"Перебои в поставках в реальном секторе экономики куда более значительные, чем большинство предполагает", - уверяет президент Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вуттке (Jörg Wuttke). Он рассказал газете Die Welt, что всего лишь два крупнейших пароходства, Cosco и Maersk, за последние четыре недели отменили отправку из Китая по 70 контейнеровозов. Такие суда идут до европейских портов примерно шесть недель, так что пока еще в Европе проблему просто не осознали, считает эксперт. Это произойдет в марте, когда вдруг в самых разных отраслях начнет ощущаться нехватка всевозможной продукции.

В качестве примера Йорг Вуттке привел европейскую фармацевтическую промышленность, для которой Китай является крупным поставщиком субстанций. Уже скоро, предупредил он, в Европе могут возникнуть задержки при производстве лекарств. Это особенно тревожно для тех, кто в них нуждается, но тут есть и немаловажный макроэкономический аспект: в Германии и некоторых других странах ЕС фармацевтика вносит ощутимый вклад в создание ВВП, так что простои в этой отрасли будут усиливать рецессионные тенденции.

Рецессия в ЕС приведет к сокращению спроса на энергию из России

С этой же проблемой столкнулась, кстати, и Россия, где от поставок из Китая существенно зависят прежде всего фармацевтика и автомобильная промышленность, указал в Москве министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Но пока, заверил он журналистов 27 февраля, нарушение логистических цепочек с КНР не привело к драматическим последствиям для российской промышленности, однако власти продолжают отслеживать ситуацию.

Сокращение морских грузовых перевозок между Китаем и Европой бьет, естественно, не только по производству и торговле в ЕС, но и по европейскому экспорту. На это указал Штеффен Лойтхольд (Steffen Leuthold), пресс-секретарь компании Eurogate, управляющей контейнерными терминалами в портах Гамбурга и Бремерхафена. К концу февраля, сообщил он, там уже стало не хватать площадей для хранения контейнеров с готовой продукцией европейских фирм, скапливающихся в ожидании отправки в Китай. Причем в ближайшие четыре недели контейнеровозов у причалов будет еще меньше. Так что портовый бизнес ждет сокращение грузооборота и убытки, а экспортерам, возможно, придется приостановить выполнение китайских заказов, поскольку нет возможности доставить готовую продукцию.

Из многочисленных подобных корпоративных и отраслевых фактов, которых в последние дни становится все больше и больше, складывается картина нарастающего экономического спада в Германии и других странах ЕС. А ведь Евросоюз - важнейший покупатель российских энергоносителей, главного экспортного товара РФ. Так что надвигающаяся на Европу рецессия, сопровождаемая падающим спросом на энергию, означает и растущую вероятность экономического кризиса в России.