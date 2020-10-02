ЕК выделила Литве на второй этап синхронизации энергосетей 300 млн евро

Проект получает максимально возможное финансирование - 75%. На эти средства будут проведены в жизнь важнейшие его составляющие - Harmony Link и строительство синхронных компенсаторов.

ЕК выделяет средства в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (angl. Connecting Europe Facility, CEF).