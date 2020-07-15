ЕК утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро для фермеров Литвы

Система помощи была утверждена на основании принятой 19 марта ЕК временной системы государственной помощи, сообщила ЕК.

В соответствии со схемой, помощь в объеме 7,5 млн евро будет предоставляться как прямые дотации, а в объеме 40 млн евро - как субсидируемые нормы годовых по кредитам.

Как отмечает ЕК, схема для Литвы соответствует установленным во временой системе условиям, кроме того, литовский инструмент необходим, он подходит и пропорционален для восстановления экономики страны.