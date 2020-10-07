Как сообщает ЕК, эта помощь выделена в рамках временной схемы финансовой помощи государству.

Финансирование смогут получить предприятия, которые могут проводить подобные исследования или производить продукты. Помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций.

Ее получат предприятия по производству лекарств, включая вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду, средства диагности и дезинфекции и др.