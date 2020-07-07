ЕК: спад литовской экономики в этом году составит 7,1%, рост в следующем году - 6,7%

По оценке ЕК, в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года реальный ВВП Литвы уменьшился всего на 0,3%, однако во втором квартале спад экономики будет больше, так как меры по борьбе с пандемией в Литве и за рубежом сбили потребление, негативно сказались на инвестициях и международном потоке товаров и услуг.

"Вполне вероятно, что предприятия и домохозяйства некоторое время будут сталкиваться с сильной неуверенностью, даже в условиях смягчения средств по борьбе с коронавирусом. Для некоторых предприятий это означает заключение договоров на более короткие сроки по сравнению с ситуацией до пандемии и спад желания инвестировать. Одновременно есть вероятность того, что рост безработицы и сбережений, а также снижение трудовых доходов негативно скажутся на частном потреблении", - говорится в сообщении ЕК.

Как сообщает ЕК, согласованная среднегодовая инфляция в Литве в этом году будет 0,8%. С февраля до мая годовая инфляция снижалась, так как повышение цен на услуги и некоторые продукты питания отчасти компенсировалось заметным снижением цен на энергоисточники. В 2021 году из-за намечающегося небольшого повышения цен на нефть и оживления общего спроса согласованная среднегодовая инфляция в Литве должна составить 1,5%.

ЕК прогнозирует, что спад экономики еврозоны в этом году составит 8,7%, а рост в следующем году будет 6,1% (прогноз в мае - спад 7,7% и рост 6,3% соответственно). Как утверждает ЕК, поскольку меры изоляции будут отменяться более постепенно, чем полагалось в весеннем прогнозе, влияние на экономическую деятельность 2020 года будет сильнее, чем ожидалось.

ВВП Латвии в этом год должен уменьшиться на 7%, а в следующем году вырасти на 6,4%, Эстонии - уменьшиться на 7,7% и увеличиться на 6,2% соответственно.