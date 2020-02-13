Как говорится в сообщении ЕК, сильный внутренний спрос и экспорт в прошлом году помогли сохранять высокие темпы роста третий год подряд, а в этом году основной движущей силой будет потребление. Инвестиции и экспорт в этом году будут в меньшей степени способствовать росту экономики.
В этом году в Литве прогнозируется инфляция в соответствии с Согласованным индексом потребительских цен 2,3%. В 2021 году, из-за ожидающегося замедления роста зарплаты инфляция должна снизиться до 2,1%.
По оценке ЕК, в этом году рост экономики Литвы будет быстрее, чем в Латвии и Эстонии, для которых прогнозируется рост ВВП 2,3% и 2,2% соответственно. В следующем году рост экономики каждой из трех стран Балтии должен составить 2,4%.
В прогнозе говорится, что рост ВВП еврозоны в 2020 и 2021 годах останется стабильным – 1,2%. Прогнозируется, что темпы рост экономики всего Евросоюза снизятся с 1,5% в 2019 году до 1,4% в 2020 и 2021 годах.
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