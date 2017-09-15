ЕК разрешила банкам DNB и Nordea в странах Балтии объединиться

Как сообщила комиссия, разрешение предоставлено без дополнительных условий.
"Еврокомиссия оценивала возможное влияние объединения на конкуренцию в различных секторах розничного и бизнес-банкинга во всех трех Балтийских странах и решила, что объединение не создаст проблем с конкуренцией", - говорится в сообщении DNB.
В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро.
Пока будут получены разрешения центральных банков трех стран, скандинавскими банки продолжают действовать как конкуренты.
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