Еврокомиссия (ЕК) разрешила скандинавским финансовым группам DNB и Nordea в Литве, Латвии и Эстонии объединиться в один банк. Объединение планируется завершить еще в этом году, а новый банк будет называться Luminor.
Jungiasi DNB ir Nordea bankai
© DELFI montažas

Как сообщила комиссия, разрешение предоставлено без дополнительных условий.

"Еврокомиссия оценивала возможное влияние объединения на конкуренцию в различных секторах розничного и бизнес-банкинга во всех трех Балтийских странах и решила, что объединение не создаст проблем с конкуренцией", - говорится в сообщении DNB.

В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро.

Пока будут получены разрешения центральных банков трех стран, скандинавскими банки продолжают действовать как конкуренты.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Возобновлено судоходство в Клайпедском порту

Ветер стих, и ограниченное с вечера среды судоходство в...

ЕК разрешила банкам DNB и Nordea в странах Балтии объединиться

Еврокомиссия (ЕК) разрешила скандинавским финансовым...

Евростат: экспорт рост во всех Балтийских странах

За семь месяцев этого года объемы экспорта росли во...

Евростат: Вильнюс - самый счастливый город Европы (261)

Статистическое агентство Eurostat назвало самые...

В Клайпеду прибывает пробный груз газа Shell (16)

Одна из крупнейших в мире компаний торговли газом -...

TOP новостей

Подробный анализ учений "Запад" показывает, как себя видит Россия (138)

Вчера начались недельные российско-белорусские...

Куодис о разных налогах для работающих: это утопия (7)

"Учителям кажется, что они в обществе самые заслуженные,...

Паксас в Европарламенте утверждал, что не видит проблем в Nord Stream-2 (56)

Европарламентарий, бывший председатель партии "...

Белорусского пограничника подозревают в нарушении литовской границы (8)

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) и...

Бывает и так: долг "Содре" стал банковским кредитом с огромными процентами (23)

Мужчина и его супруга-фермер столкнулись с невероятной...