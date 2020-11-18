EK: проект бюджета Литвы в целом соответствует рекомендации Совета ЕС

"Большинство предусмотренных в проекте бюджета Литвы мер поддерживают экономику в ситуации сильной неопределенности. Однако кажется, что некоторые меры не временные или сбалансированные доходами. Призываем Литву регулярно проверять использование средств помощи, их действенность и уместность, а также быть готовыми приспособить их к меняющимся обстоятельствам", - говорится в оценке ЕК.

В ней также отмечается, что с началом работы нового правительства следует подать обновленный проект бюджета в ЕК.