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По мнению Еврокомиссии (ЕК), подготовленный на 2021 год завершающим свой срок полномочий правительством Саулюса Сквернялиса бюджет в общем соответствует июльской рекомендации Совета ЕС, в которой Литве рекомендуется принять все обязательные меры для эффективного решения вызовов коронавирусной пандемии, поддерживать экономику и восстановливать ее после пандемии.
EK: проект бюджета Литвы в целом соответствует рекомендации Совета ЕС
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"Большинство предусмотренных в проекте бюджета Литвы мер поддерживают экономику в ситуации сильной неопределенности. Однако кажется, что некоторые меры не временные или сбалансированные доходами. Призываем Литву регулярно проверять использование средств помощи, их действенность и уместность, а также быть готовыми приспособить их к меняющимся обстоятельствам", - говорится в оценке ЕК.

В ней также отмечается, что с началом работы нового правительства следует подать обновленный проект бюджета в ЕК.

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