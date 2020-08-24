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Еврокомиссия (ЕК) предлагает предоставить Литве льготные займы в объеме 602 млн евро для сохранения пострадавших от коронавирусного кризиса работников и рабочих мест. ЕК предлагает Европейскому совету предоставить в общей сложности таких кредитов на 81,4 млрд евро 15-и государствам, сообщила Комиссия.
ЕК предлагает Литве льготные займы в объеме 602 млн евро для сохранения рабочих мест
© AP / Scanpix

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит, что эти займы помогут государствам-членам покрыть внезапно возросшие расходы на сохранение рабочих мест.

Латвии предлагается помощь в объеме 192 млн евро, Мальте - 244 млн евро, Кипру - 479 млн евро, Болгарии - 511 млн евро. Между тем самую большую помощь предлагается выделить Италии – 27,4 млрд евро.

После того, как Европейский совет утвердит предложения ЕК, помощь будет предоставляться в виде кредитов. Таким образом может быть выделено до 100 млрд евро помощи.

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