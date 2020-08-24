ЕК предлагает Литве льготные займы в объеме 602 млн евро для сохранения рабочих мест

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит, что эти займы помогут государствам-членам покрыть внезапно возросшие расходы на сохранение рабочих мест.
Латвии предлагается помощь в объеме 192 млн евро, Мальте - 244 млн евро, Кипру - 479 млн евро, Болгарии - 511 млн евро. Между тем самую большую помощь предлагается выделить Италии – 27,4 млрд евро.
После того, как Европейский совет утвердит предложения ЕК, помощь будет предоставляться в виде кредитов. Таким образом может быть выделено до 100 млрд евро помощи.
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