Оставшиеся средства выделит управляющая ГАЭС компания Lietuvos energijos gamyba (LEG).

LEG сообщила, что эти исследования нужны в свете подготовки к расширению станции, оборудования пятого гидроагрегата. Они дадут оценку того, соответствует ли состояние свайного поля, проложенного в 1985 году, проектным требованиям прокладки нового трубопровода.

ЕК одобрила частично финансирование в рамках так называемого Механизма европейских инфраструктурных сетей (EITP, англ. Connecting Europe Facility).

В июне прошлого года LEG, расследовавшая возможности установки нового агрегата, заявила, что он вряд ли сможет производить электроэнергию, но может подходить для обеспечения недостающего резерва мощности в Балтийских странах.

В проект Национальной энергетической стратегии расширение Круонисской ГАЭС называется одним из приоритетных проектов.

400 мегаватт Круонисской ГАЭС из общей мощности 900 мегаватт сейчас используются в качестве резерва, который включается, когда происходит перебой поставок электроэнергии в Литву. Например, при неожиданной поломке смычки со Швецией NordBalt, обычно активируется Круонисская ГЭС.