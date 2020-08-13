"Мы намерены появиться на рынке в октябре. Мы уже говорим с "якорными" инвесторами, которые хотели бы купить (облигаций - ред.) на 1 млн евро и больше. Однако мы хотим привлечет средства и от розничных инвесторов, где минимальная сумма будет составлять 1 тыс. евро", - сказал гендиректор Eika Домас Даргис.

По его словам, о годовых за облигации еще идут дискуссии, компания хотела бы, чтобы они были от 5% до 6%.