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Компания по развитию недвижимости Eika в поисках альтернатив банковскому финансированию. намерена разместить эмиссию облигаций объемом 10-15 млн евро, пишет в четверг деловое издание Verslo zinios.
Eurai
Eurai
© Scanpix

"Мы намерены появиться на рынке в октябре. Мы уже говорим с "якорными" инвесторами, которые хотели бы купить (облигаций - ред.) на 1 млн евро и больше. Однако мы хотим привлечет средства и от розничных инвесторов, где минимальная сумма будет составлять 1 тыс. евро", - сказал гендиректор Eika Домас Даргис.

По его словам, о годовых за облигации еще идут дискуссии, компания хотела бы, чтобы они были от 5% до 6%.

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