Банк сообщил, что финансирование увеличено на 160 млн. евро до 325 млн. евро. Это позволит еще примерно 1000 предприятий осуществить свои планы.

В июне прошлого года ЕИФ и Swedbank подписали первое соглашение о сотрудничестве в рамках программы COSME Европейского фонда стратегических инвестиций, в соответствии с которой в течение 3 лет намечается предложить 165 млн. евро примерно 3000 компаний.

Такое соглашение с ЕИФ подписал и финский банк OP Corporate Bank - банк намерен предоставить предприятиям кредиты на общую сумму 150 млн. евро.