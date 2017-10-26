Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) и один из крупнейших в Литве коммерческих банков Swedbank увеличивает финансирование малых и средних предприятий Балтийских стран.
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Банк сообщил, что финансирование увеличено на 160 млн. евро до 325 млн. евро. Это позволит еще примерно 1000 предприятий осуществить свои планы.

В июне прошлого года ЕИФ и Swedbank подписали первое соглашение о сотрудничестве в рамках программы COSME Европейского фонда стратегических инвестиций, в соответствии с которой в течение 3 лет намечается предложить 165 млн. евро примерно 3000 компаний.

Такое соглашение с ЕИФ подписал и финский банк OP Corporate Bank - банк намерен предоставить предприятиям кредиты на общую сумму 150 млн. евро.

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