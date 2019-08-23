Eesti Energia будет ввозить газ от Novatek через Клайпедский терминал СПГ

"Да, мы покупаем у Novatek", - заявил в пятницу BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
В четверг оператор терминала Klaipėdos nafta объявил, что Eesti Energia стала четвёртым клиентом терминала.
По данным Klaipėdos nafta, Eesti Energia заказала 0,061 тераватт-час (ТВт-час) мощности по регазификации СПГ, или около 10 тыс. кубометров СПГ - это одно небольшое судно-газовоз. Такие обычно курсируют из Высоцка, где расположен завод компании Novatek.
Газ Novatek в основном импортирует Йонавский завод по производству удобрений Achema, одна партия СПГ в этом году была доставлена снабженческому предприятию Lietuvos energijos tiekimas государственного энергетического холдинга Lietuvos energija (приобретено через посредника) и фирмой Imlitex, входящей в группу по торговле сырьевыми товарами Imlitex Holdings.
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