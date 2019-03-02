На части ярмарки у парламента покупателей немного, гораздо больше их у Кафедральной площади.

Особенно популярны среди покупателей копченые мясные изделия, горячая еда, домашние пироги и другая еда привлекают меньше покупателей.

Одна из покупательниц, Кристина, сказала, что ее разочаровали высокие цены. "Я хотела купить пирог, но была неприятно удивлена. чуть больше 0,5 кг медового пирога стоили 13 евро. Я не могла прийти в себя. Сколько?! Оказывается килограмм стоит 20 евро. Я не стала брать", – рассказала Кристина.





По словам торговцев, цены в этом году выше, поскольку подорожали места.

Торговец Альгирдас Г. сказал, что увеличил цены, чтобы окупилась стоимость места. "Заплатил больше 300 евро. А ведь надо не только вернуть плату, но и заработать. Уже все не так, как прежде", – сказал торговец из Утены.

Дануте из Вильнюсского района сказала, что приезжает на праздник всей семьей. Муж всегда берет свиной шашлык. Его цена не меняется уже несколько лет - 7 евро.

"Я предпочитаю более полезную пищу. В прошлом году брала лосося с овощами, блюдо стоило 8 евро, а в этом оно уже стоило 7. Дешевле", – порадовалась женщина. Правда, неясно, не уменьшилась ли сама порция.

Мужчина, торгующий столистниками (пирогами), сказал, что покупателей немного. Он надеется что в субботу и воскресенье на ярмарке будет больше покупателей. Его столистники стоят 11,5 евро за кг.

DELFI сравнил цены с прошлогодними и выяснил, что одни блюда за год подешевели, а другие подорожали. Однако уже стало обычным делом – ярмарка кажется дорогой даже для людей со средним достатком.

Цены на ярмарке Казюкаса в 2019 году:

Шашлык – 6-8 евро

Рулька – 9 евро

Ребрышки – 6 евро

Шницель – 3 евро

Голубец – 3 евро

Жирная колбаса – 5 евро

Копченые или молочные сосиски с тушеной капустой – 5 евро

Тушеная свинина – 5 евро

Тушеная курятина с овощами – 5 евро

Тушеная говядина – 7 евро

Тушеные овощи с острым перцем – 5 евро

Тушеные овощи – 3 евро

Плов со свининой – 5 евро

Плов с курятиной – 5 евро

Голубец с картошкой – 3 евро

Копченый бочок с тушеной капустой и картошкой – 7 евро

Тушеная капуста с картошкой – 3 евро

Тушеная капуста со свининой и картошкой – 5 евро

Рулька с картошкой и капустой – 7–10 евро

Курятина с картошкой фри – 5 евро

Картошка фри с соусом – 3 евро

Жареные пельмени – 3 евро

Картофельные блины – 3 евро

Суп-харчо – 2 евро

Кибинай – 2 евро

Пельмени – 2-3 евро

Чебуреки – 2 евро

Цеппелины – 3–5 евро

Гороховый суп – 2 евро

Котлета по-деревенски – 4 евро

Лосось с овощами – 7 евро

Корюшка – 3 евро