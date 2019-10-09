По словам одного из учредителей Ecodumas Эдвинаса Изокайтиса, компания уже завершила процедуры приобретения недвижимости и собиралась начать проектировочные работы.
Он сказал, что инвестиции Ecodumas в помещения площадью 1500 кв. метров в Каунасе составили 350 000 евро.
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