Исполнительный директор Scandagra Group Юлюс Пуоджювялис говорит, что финансирование поможет группе продвинуться вперед в осуществлении экологического земледелия, повысить конкурентоспособность сельского хозяйства Балтийских государств.
В прошлом году Scandagra Group получила заем на сумму 130 млн евро у банков Swedbank и SEB на инвестиции и оборотные средства.
В группу шведского и датского капитала входит 5 компаний, действующих в Литве, Латвии и Эстонии.
ЕБРР администрирует средства Фонда закрытия Игналинской АЭС, кроме того, в прошлом году он инвестировал в "зеленые облигации" компании Lietuvos energija, ранее - в капитал банка Siauliu bankas. ЕБРР также предоставил кредиты некоторым предприятиям страны, а в прошлом году предоставил заем в размере 50 млн евро на реновацию многоквартирных домов.
Литва является членом ЕБРР с 1992 года.
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