Исполнительный директор Scandagra Group Юлюс Пуоджювялис говорит, что финансирование поможет группе продвинуться вперед в осуществлении экологического земледелия, повысить конкурентоспособность сельского хозяйства Балтийских государств.

В прошлом году Scandagra Group получила заем на сумму 130 млн евро у банков Swedbank и SEB на инвестиции и оборотные средства.

В группу шведского и датского капитала входит 5 компаний, действующих в Литве, Латвии и Эстонии.

ЕБРР администрирует средства Фонда закрытия Игналинской АЭС, кроме того, в прошлом году он инвестировал в "зеленые облигации" компании Lietuvos energija, ранее - в капитал банка Siauliu bankas. ЕБРР также предоставил кредиты некоторым предприятиям страны, а в прошлом году предоставил заем в размере 50 млн евро на реновацию многоквартирных домов.

Литва является членом ЕБРР с 1992 года.