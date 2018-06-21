Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет заем в размере 30 млн евро одной из крупнейших в странах Балтии групп по торговле удобрениями и зерном Scandagra Group. Она инвестирует средства в экологическое земледелие в Литве, Латвии и Эстонии.
Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko (EPRB) prezidentas Thomas Mirow
© Reuters/Scanpix

Исполнительный директор Scandagra Group Юлюс Пуоджювялис говорит, что финансирование поможет группе продвинуться вперед в осуществлении экологического земледелия, повысить конкурентоспособность сельского хозяйства Балтийских государств.

В прошлом году Scandagra Group получила заем на сумму 130 млн евро у банков Swedbank и SEB на инвестиции и оборотные средства.

В группу шведского и датского капитала входит 5 компаний, действующих в Литве, Латвии и Эстонии.

ЕБРР администрирует средства Фонда закрытия Игналинской АЭС, кроме того, в прошлом году он инвестировал в "зеленые облигации" компании Lietuvos energija, ранее - в капитал банка Siauliu bankas. ЕБРР также предоставил кредиты некоторым предприятиям страны, а в прошлом году предоставил заем в размере 50 млн евро на реновацию многоквартирных домов.

Литва является членом ЕБРР с 1992 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Если парламент не передумает, в следующем году в воскресенье и праздники магазины работать не будут (19)

В последнее воскресенье и в праздники магазины в Литве...

Предложения министра энергетики для Achema неприемлемы (13)

Председатель правления и крупнейший акционер одного из...

Импорт нефти через терминал в Бутинге остаётся стабильным (3)

Управляемый компанией Orlen Lietuva Бутингский...

Погрузки в Клайпедском порту в этом году выросли на 5,8% до 18,2 млн тонн (2)

Клайпедский порт в этом году обслужил 18,223 млн тонн...

Lietuvos energija выпустит эмиссию "зелёных" облигаций на 300-500 млн евро (1)

Группа энергетических предприятий Lietuvos energija намерена...

TOP новостей

Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas

Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро (1)

Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...

Если парламент не передумает, в следующем году в воскресенье и праздники магазины работать не будут (19)

В последнее воскресенье и в праздники магазины в Литве...

В выходные о теплом лете на время придется забыть

В последние дни уходящей недели погодой сильно...

Опрос среди эмигрантов: налицо человеческая трагедия (77)

Всего 30% эмигрантов говорят, что в Литве они жили...

Поездка в Вильнюс стала для пассажиров настоящим испытанием (20)

Поездка на междугороднем автобусе стала для пассажиров...