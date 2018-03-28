Банк интересуется возможностью снова инвестировать в "зеленые облигации", говорит менеджер ЕБРР для стран Балтии.
"Главной темой были источники обновляющейся энергии, как мы могли бы оказывать поддержку, финансировать их более широкое использование (...) Сейчас мы думаем о том, что мы могли бы сделать в области энергетики солнца и ветра", - сказал Матти Хииринен после встречи с литовским министром энергетики во вторник.
По его словам, в июле прошлого года ЕБРР, который в июле прошлого года инвестировал в "зеленые облигации" холдинга Lietuvos energija, рассмотрит возможность делать это и в будущем.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что обсудил с М. Хиириненом и Национальную стратегию энергетической независимости, возможности укрепления позиций литовской энергетической промышленности в регионе.
По словам министра, на встрече обсуждалась и возможность ЕБРР содействовать поддержке производящих энергию потребителей, например, в области солнечной энергетики, так как здесь нужны сравнительно небольшие инвестиции, которые отчасти препятствуют развитию этому виду выработки и доступности такой энергии для населения.
ЕБРР администрирует средства Фонда закрытия Игналинской АЭС, финансирует можернизацию многоквартирных домов в Литве, кроме того, банк в прошлом году инвестировал в "зеленые облигации" холдинга Lietuvos energija, немного раньше - в капитал банка Siauliu bankas. ЕБРР также предоставил кредиты некоторым литовским предприятиям. В мае 2017 года Агентство по развитию открытых инвестиций подписало договор с ЕБРР о предоставлении кредита в размере 50 млн. евро на ремонт многоквартирных домов в Литве.
Литва является членом ЕБРР с 1992 года.
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