Дворец профсоюзов снесут до конца этого года

Здание Дворца профсоюзов на горе Таурас в Вильнюсе снесут в конце 2019 года, а находящиеся в нем ценные витражи передадут Национальному музею, сообщает Вильнюсская мэрия. Осенью объявят победителя международного архитектурного конкурса проекта Концертного зала.
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"Сейчас мы находимся на самом важном этапе проекта – от того, кто победит в конкурсе, будет зависеть, какой Концертный зал мы передадим будущим поколениям, как это скажется на всей культурной общине – слушателях, творцах. Радует, что конкурс пользуется большим интересом. Уже поступило больше 230 запросов. Конкурсом интересуются архитекторы всего мира", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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На встрече с министром культуры Миндаугасом Кветкаускасом мэр обсудил дальнейший ход проекта так называемого "Народного дома".

После международного конкурса начнут подготовку технического проекта и объявят конкурс на покупку работ. Здание Дворца профсоюзов было построено 56 лет назад.

Мэрия приведет в порядок и территорию рядом с будущим Концертным залом. В новом здании будут два концертных зала, помещения для баров, вестибюль с видом на город и различные помещения.

На все работы выделено 52 млн. евро.

Концертный зал должен быть готов к 700-летию Вильнюса, который город отметит в 2023 году.

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