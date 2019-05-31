Дворец профсоюзов снесут до конца этого года

"Сейчас мы находимся на самом важном этапе проекта – от того, кто победит в конкурсе, будет зависеть, какой Концертный зал мы передадим будущим поколениям, как это скажется на всей культурной общине – слушателях, творцах. Радует, что конкурс пользуется большим интересом. Уже поступило больше 230 запросов. Конкурсом интересуются архитекторы всего мира", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
На встрече с министром культуры Миндаугасом Кветкаускасом мэр обсудил дальнейший ход проекта так называемого "Народного дома".
После международного конкурса начнут подготовку технического проекта и объявят конкурс на покупку работ. Здание Дворца профсоюзов было построено 56 лет назад.
Мэрия приведет в порядок и территорию рядом с будущим Концертным залом. В новом здании будут два концертных зала, помещения для баров, вестибюль с видом на город и различные помещения.
На все работы выделено 52 млн. евро.
Концертный зал должен быть готов к 700-летию Вильнюса, который город отметит в 2023 году.
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