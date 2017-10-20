В следующий понедельник состоится заседание кредиторов ЗАО VIPC Vilnius (компания объявила о своем банкротстве), на котором обсудят предложение Посольства Азербайджана в Литве.

Объект продают с аукциона, стартовая цена 11 млн. евро. По сведениям DELFI, в своем письме ЗАО Valeksa, которое является администратором VIPC Vilnius, указывает, что сумма с учетом плохого состояния здания слишком высокая и предлагает снизить ее до 9,5 млн. евро. Также указано, что предложение действует до конца этого года.

Стоимость была установлена 31 августа на заседании кредиторов. На нем также был установлен интервал повышения цены в 1000 евро.

Если здание не продадут на первом аукционе, потом объявят второй, но стартовую цену не будут менять. Первый аукцион не состоялся.

Директор Народного дома Антанас Гудялис высказал озабоченность в связи с интересом посольства Азербайджана. Он обратился к председателю парламентского комитета по культуре Рамунасу Карбаускису, премьер-министру Саулюсу Сквернялису и мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

"Давайте признаем: создатели Литвы 16 февраля с трудом могли бы себе представить, что участок земли, приобретенный на собранные с большим трудом деньги под строительство Народного дома, когда Литва будет отмечать 100-летие, будет принадлежать посольству далекой страны", - сказано в обращении, копию которого получил портал DELFI.

По мнению Гудялиса, есть веский повод для защиты исторического, гражданского и общественного интереса, чтобы по закону выкупить здание и передать его для общественных нужд, не дожидаясь, пока Минкульт объявит о выбранном под строительство Концертного зала месте.

"Существенным и неоспоримым фактом, несущим моральный императив, в данном случае считается то, что в 1911-1913 гг. участок для строительства Народного дома был куплен на пожертвования. Идея этого дома связана с творцами новой государственности и современной литовской культуры, и это символически утверждает культурное и общественное предназначение этого места", - сказано в обращении.

20 октября Карбаускис распространил сообщение для прессы, в котором выразил озабоченность в связи с тем, что чужому государству, которое не является ни членом ЕС, ни членом НАТО, может достаться объект недвижимости в презентационном месте Вильнюса, имеющий символическое значение. Если дворец продадут посольству, то Народный дом по международному закону формально станет территорией другого государства.

"Мы уважаем стремление Азербайджана приобрести здание, которое называют Народным домом, но должны понять, что для Литвы утрата этого символического здания в историческом и культурном смысле неприемлемо, это в корне изменит лицо нашей столицы", - сказал Карбаускис.

После получения данного письма Карбаускис обратился к мэру столицы Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой срочно предпринять меры для защиты общественного интереса и сохранения исторической целостности столицы.