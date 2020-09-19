Движение на границе с Беларусью замедлилось: в Медининкай стоит 191 тягач

"Движение замедлилось, оно не остановилось, но, видимо, белорусская сторона проводит детальный досмотр, и поэтому за ночь движение явно замедлилось", – сказал он.

"У них есть право применять на своей стороне проверки, не информируя нас об этом. Мы можем только констатировать факт - движение замедленно, машин проезжает меньше. От водителей мы знаем, что проверка тщательная, посылают и на рентген", – продолжил глава СОГГ.

Согласно прогнозам, тягачам, которые едут через Медининкай, придется провести на границе около 14 часов.

В Шальчининкай в очереди стоит 81 тягач, время ожидания составит около 8 часов.

Президент ассоциации Linava Ромас Аустинскас сказал, что очереди на границе за ночь увеличились. "Очередь тягачей увеличилась. Видно, что в выходные поток увеличился, плюс проводят тщательную проверку, вот и результат", – сказал он в субботу.

По словам Аустинскаса, в критической ситуации можно ехать через Латвию, но очереди образуются и там.

"Перевозчики сами принимают решения, но есть разные нюансы. Можно ехать и через Латвию, но там тоже есть своя инфраструктура, пропускная способность ограничена, значит, будут очереди. Что касается белорусских таможенников, они работают хорошо, взяточничества там нет, с этим все в порядке. А вот, по словам перевозчиков, на границе с Россией это осталось", – заметил он.