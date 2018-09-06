Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Такие меры предприняли компании Engineer и Valandinis, поскольку понимают, что надеяться на 100-процентную отдачу и эффективность невозможно.

Итак с этой недели компании сократили рабочее время с 9 до 16 ч. Через полгода планируют сократить время работы еще на час – до 15 ч., а если новшество принесет результат, то работники этих компаний будут работать до 14 ч.

Я какое-то время наблюдал за коллегами – все чаще листали страницы порталов DELFI и youtube, все чаще опаздывали на работу утром, тянули минуты до конца работы, все больше сплетен, все чаще кофепития, шутки.

Иногда в свободное время я думал, что же делать. Я слышал, что они утром стоят у двери, контролируют приходящих, другие блокируют сайты, третьи снимают на видео, следят, а кое-кто вообще хочет ужесточить контроль", – рассказал представитель компании Valandinis Юрий Ланецкий, занимающий место коммерческого директора в компании Engineer.

Глава компании Engineer Витаутас Бартушис сказал DELFI, что сократить рабочее время думал уже несколько лет.

"Ни для кого не секрет, что ни один работник на 100% не использует рабочее время. Цель – мотивировать работников и создать такие условия, чтобы в рабочее время люди были больше ориентированы на работу.

Поэтому мы сократили время работы на час. Но в будущем собираемся работать только до 14 ч.

Мы считаем, что такое решение улучшит настроение в коллективе, работники смогут уделять себе больше времени, своим семьям тоже, а цель компании - конвертировать это хорошее настроение в прибыль компании", – сказал Бартушис.

По его словам, работники приняли эту весть с радостью.

"Мыло два периода радости. Один - когда мы сообщили, что сокращается рабочий день, а другой - что зарплата не меняется, а может даже увеличивается", – сказал он.

По данным Rekvizitai.lt, в компании Engineer в июле средняя зарплата была 1300 евро, в Valandinis – чуть больше 1400 евро "на бумаге".

На вопрос, как будут обстоять дела с отпуском, сверхурочными, он ответил, что ничего не изменится: "Это формальная бухгалтерия, будем работать по закону, это не означает, что отпуск у людей сократится".

Бартушис сказал, что сокращается время работы всех работников компании, не только администрации.

"Мы строительная компания, специализируемся на выполнении электротехнических работ и работаем только с бизнес-заказами. В администрации 15 работников, остальные ездят на объекты по всей Литве и выполняют работы. Они тоже будут работать до 16 ч.", - сказал он.

"Мы надеемся, что наш пример заразит других и что такая проблема исчезнет, – сказал он о возможных проблемах с заказчиками. – Мы надеемся, что когда-то в похожем ритме будет жить и работать вся Литва, но факт, что такое не произойдет и какие-то вызовы будут: надо тщательно планировать время, встречи. Всегда будут ситуации, когда придется покинуть зону комфорта и поработать немного дольше", - сказал Бартушис.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что положительно оценивает такое решение компаний и хорошо, что такие эксперименты проводятся. Он сказал, что возможно будут и другие компании, которые последуют такому примеру, хотя в силу структуры экономики Литвы это непростая задача.