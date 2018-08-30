Виадук обошелся в 1,4 млн. евро – работы должны были завершится в апреле, но из-за дополнительных условий, открытие виадука перенесли на конец августа-начало сентября.
Это первый такого рода виадук в Литве, виадуки такого типа популярны в Швеции.
Длина виадука больше 67 м, а ширина 7 м. Виадук приспособлен также для инвалидов-колясочников.
После открытия виадука будут соединены велодорожки, идущие с ул. Т.Сугихары и А.Вайткуса к ул. И.Шимулёнё. Это уличшит сообщение между Каролинишкес и Вершулишкес.
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