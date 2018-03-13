"В этом году мы прогнозируем рост на 2–5%. Увеличить число клиентов мы не можем, поскольку используем почти все имеющиеся мощности. Если занятость СПА-центров составляет 70–80%, это уже предел, поскольку СПА – не привокзальная гостиница, люди хотят получить услуги и процедуры и в день отъезда", – сказал гендиректор СПА-центра SPA Vilnius Валдас Тринкунас.
Гендиректор санатория Eglė Артурас Айда сказал, что снижение роста обусловлено спадом числа литовских туристов.
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