"В этом году мы прогнозируем рост на 2–5%. Увеличить число клиентов мы не можем, поскольку используем почти все имеющиеся мощности. Если занятость СПА-центров составляет 70–80%, это уже предел, поскольку СПА – не привокзальная гостиница, люди хотят получить услуги и процедуры и в день отъезда", – сказал гендиректор СПА-центра SPA Vilnius Валдас Тринкунас.

Гендиректор санатория Eglė Артурас Айда сказал, что снижение роста обусловлено спадом числа литовских туристов.