По словам аналитиков компании, подешевение электроэнергии обусловлено дождливой погодой, усилением ветра и спадом спроса, однако снижение цен не было особенно заметным, так как выработка на АЭС Финляндии и Швеции все еще ограничена из-за ежегодных работ по техническому надзору.
В Литве электроэнергия стоила на 1% дешевле, чем на предыдущей неделе - 53 евро за мегаватт-час, в Латвии цена на нее снизилась на 3% до 52,35 евро, а в Эстонии – на 9% до 48,87 евро.
По сравнению с предыдущей неделей 11-17 июня в странах Балтии потребление электроэнергии выросло на 1% до 493 гигаватт-часов. В Литве спрос на нее вырос на 2% до 217 гигаватт-часов, в Латвии - на 1% до 139 гигаватт-часов, а в Эстонии он незначительно снизился - до 137 гигаватт-часов.
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