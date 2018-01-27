Несмотря на то, что Эстония и Литва акцизы повысили, Латвия решила повременить с этим решением, поэтому туда зачастили жители соседних стран пишет Bloomberg.

"Рядом с латвийско-эстонской границей открылось немало новых алкогольных магазинов, – сказал представитель Swedbank в Латвии Мартинс Казакс, – поэтому стоит говорить о соответствующих экономических последствиях, связанных с рабочими местами и налоговыми доходами".

Причины, по которым люди отправляются за алкоголем в соседние страны, более чем очевидные. К примеру, в Таллине 0,7 л известного ирландского виски стоит 23,99 евро, а в Риге – всего 15,69 евро.

Значит, поехав совсем недалеко, можно привезти полную машину пива, вина и других алкогольных напитков.

По этой причине правительство страны на половину снизило сумму, на которую планировало повысить акцизы на весь алкоголь за исключением вина.

Вообще, за последние пять лет налоги на алкоголь в Эстонии увеличились на 60%, а летом прошлого года на 70% увеличили акциз на пиво.

В Литве за последний год акциз на пиво и вино увеличили в два раза. Были предприняты другие меры по ограничению потребления алкоголя.

Например, в стране сократили время торговли алкоголем и увеличили возрастной ценз, отныне алкоголь можно покупать не с 18, а с 20 лет.

Кроме того, в Литве запретили рекламу алкоголя. Последнее решение привело к тому, что из зарубежных журналов стали вырывать листы с рекламой алкоголя.

Неожиданные последствия налоговой политики в сфере алкоголя проявляются не только в странах Балтии.

К примеру, финны, которые прежде на пароме ездили в Таллин за алкоголем, сейчас стали чаще приезжать в Латвию. По данным исследования, половина всех финнов, которые привезли домой из-за границы 100 и больше литров алкоголя, ездили за ним в Латвию или еще дальше.