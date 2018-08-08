По словам Гинтараса Багдонаса, менеджера по производству сельскохозяйственных культур зерноперерабатывающей компании Kauno grūdai, цены подскочили оттого, что урожаи в России и по всей Европе оказались ниже, чем ожидалось.
По словам председателя правления GK Group Таутвидаса Барштиса, увеличения цен на муку и продукты из птицы, вероятно, избежать не удастся.
Арвидас Норейка, менеджер по продажам зерноперерабатывающей компании Malsena, утверждает, что мука подорожает.
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