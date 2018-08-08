Выросшие на треть, по сравнению с прошлым годом, закупочные цены на зерно, вскоре отразятся на ценах остальных продуктов - мука, хлеб, мясо, птица, яйца также вскоре подорожают, пишет газета Lietuvos rytas.
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам Гинтараса Багдонаса, менеджера по производству сельскохозяйственных культур зерноперерабатывающей компании Kauno grūdai, цены подскочили оттого, что урожаи в России и по всей Европе оказались ниже, чем ожидалось.

По словам председателя правления GK Group Таутвидаса Барштиса, увеличения цен на муку и продукты из птицы, вероятно, избежать не удастся.

Арвидас Норейка, менеджер по продажам зерноперерабатывающей компании Malsena, утверждает, что мука подорожает.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В Литве выявлена нелегальная фабрика алкоголя (3)

Литовские правоохранительные органы обнаружили одно...

В июле на изменение цен повлияла сезонность

Индре Гените-Пикчене, главный аналитик банка Luminor ,...

Дорожает зерно - повышаются цены на продукты (24)

Выросшие на треть, по сравнению с прошлым годом,...

Прибыль Novaturas выросла на 24% до 4,4млн евро (1)

Один из крупнейших в Литве организаторов путешествий...

Новый маршрут Wizz Air из Каунаса (1)

Венгерская авиакомпания Wizz Air с осени будет летать из...

TOP новостей

"Руки прочь от Грузии!": митинг у посольства РФ в Литве напомнил о 10-летии российско-грузинской войны (87)

"Свободу Грузии", "Стоп российской агрессии" – плакаты с...

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса (5)

После почти восьмимесячного перерыва гора Гедиминаса...

Дорожает зерно - повышаются цены на продукты (24)

Выросшие на треть, по сравнению с прошлым годом,...

Медведев или Путин - кто принял решение ввести войска в Грузию? (138)

Российско-грузинская война стала одним из главных...

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии (67)

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в...