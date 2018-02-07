Директор Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене сказала, что урожай овощеводов в среднем был на треть меньше обычного, а увеличенные цены не погасили понесенные убытки. Поэтому цены будут расти практически на всё, не только на картошку.

"Можно сказать, что урожай был на треть меньше. Повышение цен вряд ли восполнит понесенные убытки, кроме того, часть урожая была плохого качества, поэтому цены на него было ниже", – сказала специалист.

По словам Циронкене, из-за неблагоприятных условий плохим был урожай картошки и морковки. Плохим был урожай салата, свеклы, лука, капусты и других овощей.

"Качество салата хуже, кочаны небольшие, значит и вес, часть урожая так и не собрали. Урожай свеклы также был плохим, в одном хозяйстве сняли всего 2% урожая, из-за высокой влажности ухудшилось качество корнеплодов. Капусту на склады привезли с признаками гниения, поэтому она плохо лежит", – рассказала Циронкене.

Из-за роста цен, по ее словам, не стоит винить только климат и литовских овощеводов. Большое влияние имела и ситуация на других рынках.

"Кроме небольшого урожая есть и другие факторы, обуславливающие изменение цен, многое зависит от урожая в других странах", – сказала Циронкене.

В феврале 2017 г. килограмм литовской свеклы II класса в среднем стоил 27 центов, в 2018 г. – 32 цт за кг.

Цена на белокочанную капусту за год не изменилась – 19 центов за кг, а импортная капуста подорожала с 18 до 22 цт за кг.

Литовский лук подорожал на 1 цент и сейчас в среднем стоит 22 цт за кг.

По словам Циронкене, литовские овощи еще есть, но хватит их ненадолго, поскольку овощи быстро портятся, овощеводы продают из за границу (например, морковь продают в Латвию, Эстонию и Польшу).