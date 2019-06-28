Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.

Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля - они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1000 и не более 100 000 евро.

Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.

Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции.