Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.
Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля - они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1000 и не более 100 000 евро.
Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.
Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции.
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