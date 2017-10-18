Дома в вильнюсском квартале Лауру продают очень редко. Еще реже о таких объектах сообщают на сайтах, где фотографии доступны всем любопытствующим.
Namas Laurų kvartale
© alio.lt

Итак, на этот раз на портале alio.lt появился исключительный объект – дом площадью 390.22 кв. м в престижном квартале Лауру.

Перечислены следующие достоинства недвижимости:

В квартале проживают солидные, хорошо известные в обществе люди и представители бизнеса.

В квартале 32 дома, закрытая территория 8 га. Сосновый бор, недалеко протекает река Вилия (Нерис).

Дома находятся далеко друг от друга, они не закрывают ландшафт и гармонично вписываются в окружение.

Есть зона отдыха и детские площадки.

Все городские коммуникации, окружение приведено в порядок, квартал охраняется, оборудована система видеонаблюдения.

Оборудована система въезда, распознающая автомобили по номеру.

Общая информация:
Площадь дома: 390.22 кв. м;
Площадь участка: 17,52 соток;
Тип: кирпичный;
Количество этажей: 2;
Количество комнат: 5;
Год строительства: 2008 г.;
Отопление: газовое, обогреваемые полы;
Гараж: автоматические ворота, рассчитан на два автомобиля;
Есть камин.

И в конце самое интересное – цена. Этот дом продают за 1 350 000 евро.

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