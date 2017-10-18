Итак, на этот раз на портале alio.lt появился исключительный объект – дом площадью 390.22 кв. м в престижном квартале Лауру.

Перечислены следующие достоинства недвижимости:

В квартале проживают солидные, хорошо известные в обществе люди и представители бизнеса.

В квартале 32 дома, закрытая территория 8 га. Сосновый бор, недалеко протекает река Вилия (Нерис).

Дома находятся далеко друг от друга, они не закрывают ландшафт и гармонично вписываются в окружение.

Есть зона отдыха и детские площадки.

Все городские коммуникации, окружение приведено в порядок, квартал охраняется, оборудована система видеонаблюдения.

Оборудована система въезда, распознающая автомобили по номеру.

Общая информация:

Площадь дома: 390.22 кв. м;

Площадь участка: 17,52 соток;

Тип: кирпичный;

Количество этажей: 2;

Количество комнат: 5;

Год строительства: 2008 г.;

Отопление: газовое, обогреваемые полы;

Гараж: автоматические ворота, рассчитан на два автомобиля;

Есть камин.

И в конце самое интересное – цена. Этот дом продают за 1 350 000 евро.