Председатель СК Шарунас Кесяраускас информировал BNS, что уже истек максимальный срок начисления годовых - 180 дней, поэтому накопилось 5,935 млн. евро годовых. Больше годовые не начисляются.

Рекордно большой штраф на сумму 35,651 млн. евро "Газпрому" СК назначил в октябре 2014 года, а в декабре прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно подтвердил решение СК. Поскольку российский концерн своевременно не уплатил штраф, его взыскание доверено конторе пристава Ирены Белячич.

Ш. Кесяраускас еще некоторое время назад признал, что взыскать штраф с "Газпрома" будет нелегко, однако добавил, что это случай небезнадежный. И. Белячич не стала комментировать BNS процесс взыскания штрафа, так как, по ее словам, ей нечего сказать. Штраф может быть взыскан только из имущества "Газпрома" в Литве или Евросоюзе.

Ранее пристав скептически оценила возможности государства получить все эти деньги.