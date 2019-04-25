Доходы Telia Lietuva в этом году снизились на 1,8% до 11,8 млн евро

Telia Lietuva за три месяца года получила 89,086 млн евро консолидированного дохода - на 1,8% меньше по сравнению с таким же периодом 2018-го (90,762 млн евро).

"Новая организационная структура и меры по повышению эффективности деятельности являются одним из ключевых шагов стратегии этого года, при помощи которых мы стремимся максимализировать выгоду для наших клиентов и акционеров. Вследствие сознательного отказа от менее прибыльных потоков голосового транзита, доходы предприятия в целом уменьшились, но в то же время мы увеличили показатели прибыльности и свободные денежные потоки", - утверждает в сообщении для печати Данас Стромбергас, генеральный директор Telia Lietuva.

88,15% акций Telia Lietuva принадлежат шведской Telia Company.

Акции Telia Lietuva включены в официальный список Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.