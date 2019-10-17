Доходы Tele2 в этом году возросли на 7,1% до 185 млн евро

Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в этом году составила 67,8 млн евро – на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила компания.
Согласно данным за третий квартал, услугами Tele2 пользовалось 1,9 млн клиентов. Общее число клиентов за год возросло на 1,8%, а число корпоративных клиентов достигло 200 тыс. и было на 6,2% больше, чем за такой же период прошлого года.
В повышение качества связи с начала года Tele2 инвестировала 6,9 млн евро.
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