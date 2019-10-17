Доходы Tele2 в этом году возросли на 7,1% до 185 млн евро

Контролируемое шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименное предприятие в Литве получило за три квартала этого года 184,9 млн евро выручки – это на 7,1% больше, чем за такой же период прошлого года (172,6 млн евро).
"Tele2" biuras
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Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в этом году составила 67,8 млн евро – на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила компания.

Согласно данным за третий квартал, услугами Tele2 пользовалось 1,9 млн клиентов. Общее число клиентов за год возросло на 1,8%, а число корпоративных клиентов достигло 200 тыс. и было на 6,2% больше, чем за такой же период прошлого года.

В повышение качества связи с начала года Tele2 инвестировала 6,9 млн евро.

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