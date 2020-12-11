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В третьем квартале этого года доходы литовского рынка электронной связи были крупнейшими с конца 2010 года и составили 184,1 млн евро – это на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года и на 2,7% больше, чем во втором квартале этого года.
Доходы сектора электронной связи в Литве – крупнейшие за десятилетие
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Рост выручки в основном определен ростом доходов от услуг мобильного интернета, свидетельствуют данные Службы регулирования связи (СРС).

"В этом году на рынок повлияла пандемия COVID-19 и это отражено в результатах третьего квартала 2020 года – по-прежнему оставалась большая потребность доступе к интернет-услугам, выросли доходы от предоставления таких услуг", – говорится в сообщении.

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Доходы третьего квартала, полученные от услуг мобильного интернета, составили 61,7 млн евро ‒ на 14% больше, чем в июле-сентябре прошлого года и на 9,4% больше, чем во втором квартале этого года.

Доходы, полученные от услуг фиксированной связи, составили 24,1 млн евро – на 1,8% больше, чем в третьем квартале и на 2,3% больше, чем в апреле-июне.

За год на 7,5% росли доходы за платные телевизионные услуги ‒ он составили 19 млн евро.

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